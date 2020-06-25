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Политика

"Нарушений не выявлено, все участки работают в штатном режиме", - Алексей Круглов

01 июля 2020 18:55  [632] Политика
Нарушений не выявлено, все участки работают в штатном режиме, - Александр Круглов

Нарушений не выявлено, все участки работают в штатном режиме, - Александр Круглов

Координатор регионального отделения партии ЛДПР Алексей Круглов прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Свыше 250 наблюдателей от ЛДПР работают по всей Нижегородской области. Нарушения не выявлены, все участки работают в штатном режиме, жалоб от членов УИК также не поступало.

Комментируя работу Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области, Алексей Круглов заявил, что это хороший опыт, когда все находятся на связи и имеют возможность для прямого диалога.

"Мы в режиме реального времени наблюдаем за работой общественных наблюдателей на всех избирательных участках Нижегородской области", - сказал он.

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