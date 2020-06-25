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Политика

"Голосование – это праздник, и, чтобы его прочувствовать, стоит прийти на участок лично", - Евгений Петров

01 июля 2020 19:20  [443] Политика

Художественный руководитель Нижегородского губернского оркестра, Заслуженный артист Российской Федерации Евгений Петров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

"Я посчитал важным, как в старые добрые времена, прийти проголосовать на участок. Все члены моей семьи уже отдали свои голоса онлайн. Но я считаю, что голосование по поправкам в Конституцию – это праздник, и, чтобы его прочувствовать, стоит прийти на участок лично. Здесь созданы все необходимые меры безопасности", - сказал он.

"У меня недавно родился внук. И мне важно, чтобы мои дети и внуки жили в прекрасной стране с хорошими законами. Думаю, что предлагаемые поправки поспособствуют этому", - отметил Евгений Петров.

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