"Голосование – это праздник, и, чтобы его прочувствовать, стоит прийти на участок лично", - Евгений Петров Политика

Художественный руководитель Нижегородского губернского оркестра, Заслуженный артист Российской Федерации Евгений Петров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

"Я посчитал важным, как в старые добрые времена, прийти проголосовать на участок. Все члены моей семьи уже отдали свои голоса онлайн. Но я считаю, что голосование по поправкам в Конституцию – это праздник, и, чтобы его прочувствовать, стоит прийти на участок лично. Здесь созданы все необходимые меры безопасности", - сказал он.

"У меня недавно родился внук. И мне важно, чтобы мои дети и внуки жили в прекрасной стране с хорошими законами. Думаю, что предлагаемые поправки поспособствуют этому", - отметил Евгений Петров.