Авиарейсы Нижний Новгород – Новосибирск возобновляются с 3 июля

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Авиакомпания "Сибирь" с 3 июля возобновляет выполнение регулярного рейса по маршруту Нижний Новгород – Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").
Ранее авиакомпания уже осуществляла перелеты по данному маршруту, но зарыла его в мае этого года.
Теперь полеты будут осуществляться с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Стригино запланирован в 21:40, прибытие в аэропорт Толмачево – в 05:25. Время указано местное для каждого аэропорта. В пути самолет пробудет 3 часа 45 минут.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Embraer 170, вместимостью 78 посадочных мест.
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