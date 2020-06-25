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Общество

Авиарейсы Нижний Новгород – Новосибирск возобновляются с 3 июля

02 июля 2020 09:15  [292] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Авиакомпания "Сибирь" с 3 июля возобновляет выполнение регулярного рейса по маршруту Нижний Новгород – Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Ранее авиакомпания уже осуществляла перелеты по данному маршруту, но зарыла его в мае этого года.

Теперь полеты будут осуществляться с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Стригино запланирован в 21:40, прибытие в аэропорт Толмачево – в 05:25. Время указано местное для каждого аэропорта. В пути самолет пробудет 3 часа 45 минут.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Embraer 170, вместимостью 78 посадочных мест.

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