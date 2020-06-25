Телевизионная премьера концерта группы "Мумий Тролль" состоится в видеосервисе Wink Культура и отдых

Видеосервис Wink представляет цифровую премьеру большого живого концерта "С Новым годом, Крошка!" группы "Мумий Тролль", записанного в декабре 2019 года. Выступления в Санкт-Петербурге и Москве были стартовыми для большого концертного тура группы, который внезапно поставил на паузу COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе "Ростелекома", подготовка программы "С Новым годом, Крошка!" велась более года с привлечением международной команды видео-операторов, художников-сценографов, программистов, декораторов и даже архитекторов, которые вместе создавали новую концертную реальность группы "Мумий Тролль". Концерт сопровождается ярким видеорядом со множеством спецэффектов: для съемок музыканты демонстрировали самые неожиданные таланты — от подводного плавания до цирковой эквилибристики.

Концерт будет доступен со 2 июля 2020 года — именно в этот день отмечается 160-летие Владивостока, родного города лидера группы Ильи Лагутенко. Как известно, один из самых известных и любимых хитов группы — песня "Владивосток 2000". В специальном видеообращении почетный гражданин Владивостока Илья Лагутенко поздравил всех земляков с Днем города. 3 июля в рамках проекта Wink Live состоится показ концерта на телеканале "Всё ТВ".

"Этим летом нам пришлось притормозить и держать "социальную дистанцию". Но мы знаем, как быть вместе, даже находясь на расстоянии. Включайте наш концерт и пойте, танцуйте и мечтайте вместе с нами. С радостью поздравляю родной Владивосток с Днем города — "мне чайки здесь запели на родном языке". Всем землякам радости и добра. "Наступят времена почище" — уйдет COVID-19 и мы обязательно встретимся снова!" — отметил лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

На концертах прозвучали любимые песни "Мумий Тролля" самых разных жанров и лет. Кстати, в дни концертов заглавная песня "С Новым годом, Крошка!" достигла полного совершеннолетия — ей исполнился 21 год. Многотысячный зал подпевал и другим хитам группы разных лет — "Невеста", "Утекай", "Медведица", "Девочка", и, конечно, "Владивосток 2000".

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В видеосервисе Wink в любое удобное время и без рекламы можно посмотреть кинофильмы, сериалы и мультфильмы, в саундтреках которых звучат песни группы "Мумий Тролль" — "Елки" разных лет, "Азазель", "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Питер FM", "День радио", "Ку! Кин-дза-дза" и многие другие, включая недавние премьеры "Бабушка легкого поведения", "Трезвый водитель", "Союз Спасения", "Последний министр". А также мультфильмы, в которых персонажей озвучивал Илья Лагутенко — это "Кунг-фу Панда" и "Моана".

СПРАВКА:

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).