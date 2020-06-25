Заболевшую коронавирусом жительницу Дзержинска госпитализировали принудительно

Дзержинский городской суд постановил принудительно госпитализировать местную жительницу, заболевшую коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В суд с иском на женщину обратился территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Врачи обнаружили у нее коронавирус. Однако, от госпитализации она отказалась.
Женщина работает уборщицей служебных помещений в госпитале и проживает в общежитии.
Суд пришел к выводу, что фактической возможности самоизоляции по месту жительства у нее нет, потому что она вынуждена пользоваться общей кухней и санузлом. Это опасно для окружающих.
Решением суда женщина помещена под медицинское наблюдение.
Напомним, Нижний Новгород продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом в регионе. Далее идет Дзержинск, где зарегистрирован 1 261 заболевший. Как сообщалось ранее, число летальных исходов от Covid-19 в Нижегородской области достигло 242.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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