Заболевшую коронавирусом жительницу Дзержинска госпитализировали принудительно Общество

Дзержинский городской суд постановил принудительно госпитализировать местную жительницу, заболевшую коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В суд с иском на женщину обратился территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Врачи обнаружили у нее коронавирус. Однако, от госпитализации она отказалась.

Женщина работает уборщицей служебных помещений в госпитале и проживает в общежитии.

Суд пришел к выводу, что фактической возможности самоизоляции по месту жительства у нее нет, потому что она вынуждена пользоваться общей кухней и санузлом. Это опасно для окружающих.

Решением суда женщина помещена под медицинское наблюдение.

Напомним, Нижний Новгород продолжает лидировать по количеству заболевших коронавирусом в регионе. Далее идет Дзержинск, где зарегистрирован 1 261 заболевший. Как сообщалось ранее, число летальных исходов от Covid-19 в Нижегородской области достигло 242.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".