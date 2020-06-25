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02 июля 2020 13:12  [276] "Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию", - Дмитрий Гусев
Политика

"Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию", - Дмитрий Гусев

02 июля 2020 13:12  [276] Политика

Российский политолог и политтехнолог, руководитель консалтинговой компании Дмитрий Гусев прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию РФ, в том числе в Нижегородской области.

Отметим, что по данным Избиркома явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области составила 73,91% от общего числа голосующих. Проголосовали 1 904 686 человек. Свои голоса "за" отдали 79,31%, "против" - 20,16%", сказала председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская.

"Высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию была именно в тех регионах, руководство которых во время пандемии поддерживало и продолжало развивать идею президента Владимира Путина, что власть, прежде всего, должна думать о людях, а уже во вторую очередь - об экономике и бизнесе. В числе таких регионов – и Нижегородская область. То есть выбор между безопасностью населения и, к примеру, открытием торговых центров был безошибочным. А меры поддержки, адресованные конкретным категориям людей, доказали, что государство заботится о своих гражданах", - отметил Дмитрий Гусев.

"Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию. Весь мир движется к цифровизации, и Россия не исключение. Тем более что мы наблюдаем определенную тенденцию в работе избиркома: уже не человек приходит к власти, а власть приходит к человеку; не гражданин является на избирательный участок, а участок становится ближе к гражданину. Голосование становится более прозрачными, когда выборы удобны и комфортны для избирателей. Что касается нарушений в ходе голосования, их было очень мало, и они никак не повлияли на результаты благодаря большому числу наблюдателей от всех партий и оппозиционных движений", - подытожил Дмитрий Гусев.

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