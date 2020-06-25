"Нижегородцы продемонстрировали достойный уровень организации голосования", - Артем Кавинов Политика

Депутат Госдумы отметил, что в регионе обеспечили максимальную безопасность и легитимность процесса голосования для жителей.



"Нижегородская область на все 100% справилась с поставленной задачей по организации голосования. Это было непросто, учитывая эпидемиологическую ситуацию, увеличенные сроки проведения голосования, апробацию новых форматов выездного, удаленного голосования. Понятно, что нюансов было немало, но они все были учтены и проработаны. Были созданы все условия, чтобы обеспечить законность и безопасность процедуры. Нижегородцы отработали отлично. Более 70% жителей региона высказали свое мнение по поправкам в основной документ страны. Это хороший уровень. Вместе с москвичами нижегородцы опробовали сервисы электронного голосования и оценили их преимущества", - поделился своим мнением Артем Кавинов.

Он также подчеркнул, что большинство нижегородцев поддержали предложенные изменения.

"Процент голосов "за" - даже чуть выше, чем в среднем по стране. Хотя мы видели, что обсуждений, мнений самых разных по поправкам было высказано немало. Но, думаю, многие видят, что перемены, обновление необходимо", - сказал депутат.

Артем Кавинов отметил, что Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию – это глобальное историческое решение.

"Оно коснётся, в первую очередь, обновления государственного устройства страны и, в конечном счете, всех сторон жизни общества. Но это во многом поступательный процесс. Предстоит еще большая законодательная работа. Изменения в основном законе потребуют внесения поправок в десятки федеральных и региональных законов", - добавил депутат.

Отметим, что по данным Избиркома явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области составила 73,91% от общего числа голосующих. Проголосовали 1 904 686 человек. Свои голоса "за" отдали 79,31%, "против" - 20,16%", сказала председатель избирательной комиссии региона Маргарита Красилевская.