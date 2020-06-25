Последние новости рубрики Политика
02 июля 2020 18:00  [290] Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу
02 июля 2020 17:01  [229] "Эксперимент с дистанционным голосованием в Нижегородской области прошел успешно", - Евгений Минченко
02 июля 2020 16:52  [205] Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести"
02 июля 2020 15:47  [552] "Мы заручились поддержкой более 846 тысяч человек по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин
02 июля 2020 15:13  [216] "Выбрана та система координат, которая станет для России решающей", - Олег Лавричев
02 июля 2020 15:01  [238] "Опыт Нижегородской области даст стимул к развитию системы онлайн-выборов в стране", - Олег Матвейчев
02 июля 2020 14:55  [583] "Воплощение в жизнь поправок в Конституцию – задача всех уровней власти", - Глеб Никитин
02 июля 2020 14:46  [260] "Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию", - Александр Прудник
02 июля 2020 14:06  [198] "Нижегородцы продемонстрировали достойный уровень организации голосования", - Артем Кавинов
02 июля 2020 13:12  [275] "Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию", - Дмитрий Гусев
Политика

"Опыт Нижегородской области даст стимул к развитию системы онлайн-выборов в стране", - Олег Матвейчев

02 июля 2020 15:01  [238] Политика

Профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", автор более 200 научных публикаций и 20 монографий, исполнительный директор Фонда реализации общественных проектов "Время" Олег Матвейчев высоко оценил результаты эксперимента по внедрению электронного голосования, в котором Нижегородская область участвовала наряду с Москвой.

"Нижегородская область в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию стала участником эксперимента, и этот опыт даст стимул к развитию онлайн-выборов в стране. На примере Нижегородского региона уже можно делать выводы о том, что опасения, которые изначально вызывало дистанционное голосование, не подтвердились. Мы увидели, что заявки на участие в онлайн-выборах подал 1% избирателей — это хороший результат для экспериментального формата. И почти все проголосовали, что показывает высокую мотивацию избирателей", - отметил Олег Матвейчев.

"Понятно, что мы только в начале пути, система электронного голосования будет совершенствоваться и развиваться. Многие специалисты, в том числе представители оппозиционеров, проверяли, насколько надежны современные технологии с точки зрения тайны голосования. Все пришли к одному выводу: возможностей для фальсификаций нет. Разговоры, что кто-то заинтересован в передергивании цифр, отпали, как только стали известны результаты электронного голосования. Мы видим, что они отличаются от общих по стране", - считает профессор Национального исследовательского университета.

"Количество противников поправок по итогам онлайн-голосования оказалось больше, чем на очных выборах, и это легко объяснить. Оппозиционные партии и движения активно используют социальные сети как инструмент формирования негативного общественного мнения. Жители Москвы и городов-миллионников - таких, как Нижний Новгород - более критично настроены, чем россияне в целом. Но именно по этим цифрам и можно судить об абсолютной прозрачности и чистоте дистанционного голосования", - уверен Олег Матвейчев.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph