"Опыт Нижегородской области даст стимул к развитию системы онлайн-выборов в стране", - Олег Матвейчев Политика

Профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", автор более 200 научных публикаций и 20 монографий, исполнительный директор Фонда реализации общественных проектов "Время" Олег Матвейчев высоко оценил результаты эксперимента по внедрению электронного голосования, в котором Нижегородская область участвовала наряду с Москвой.

"Нижегородская область в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию стала участником эксперимента, и этот опыт даст стимул к развитию онлайн-выборов в стране. На примере Нижегородского региона уже можно делать выводы о том, что опасения, которые изначально вызывало дистанционное голосование, не подтвердились. Мы увидели, что заявки на участие в онлайн-выборах подал 1% избирателей — это хороший результат для экспериментального формата. И почти все проголосовали, что показывает высокую мотивацию избирателей", - отметил Олег Матвейчев.

"Понятно, что мы только в начале пути, система электронного голосования будет совершенствоваться и развиваться. Многие специалисты, в том числе представители оппозиционеров, проверяли, насколько надежны современные технологии с точки зрения тайны голосования. Все пришли к одному выводу: возможностей для фальсификаций нет. Разговоры, что кто-то заинтересован в передергивании цифр, отпали, как только стали известны результаты электронного голосования. Мы видим, что они отличаются от общих по стране", - считает профессор Национального исследовательского университета.



"Количество противников поправок по итогам онлайн-голосования оказалось больше, чем на очных выборах, и это легко объяснить. Оппозиционные партии и движения активно используют социальные сети как инструмент формирования негативного общественного мнения. Жители Москвы и городов-миллионников - таких, как Нижний Новгород - более критично настроены, чем россияне в целом. Но именно по этим цифрам и можно судить об абсолютной прозрачности и чистоте дистанционного голосования", - уверен Олег Матвейчев.