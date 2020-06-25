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Происшествия

Суд рассмотрит дело о взятке бытовой техникой в Нижегородской области

02 июля 2020 15:07  [271] Происшествия

Суд рассмотрит дело о взятке бытовой техникой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ковернинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по статьям 290 УК РФ и 291 УК РФ.

По версии следствия, начальник МО МВД России "Ковернинский", подполковник полиции Г., зная об организации двумя мужчинами пунктов приема лома металла без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) на территории Ковернинского района и территории городского округа Сокольский, использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы. Он получил две взятки на общую сумму 585 тысяч рублей.

Кроме этого, по версии следствия, начальник МО МВД России "Ковернинский", желая получить специальное звание на одну ступень выше, а именно "полковник полиции", обратился с соответствующей просьбой к начальнику УРЛС (управление по работе с личным составом) ГУ МВД России по Нижегородской области.

Начальник УРЛС согласился использовать свои должностные полномочия вопреки интересам службы и получил от Г. взятку (встраиваемый электрический духовой шкаф стоимостью почти 40 тысяч рублей) за получение звания.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник нижегородского МВД обвиняется в получении взятки бытовой техникой от начальника Ковернинского отдела МВД.

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