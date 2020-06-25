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Общество

Россия увеличила производство препарата от коронавируса

02 июля 2020 15:19  [322] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Россия увеличила производство препарата от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации, и группа компаний "ХимРар" объявили о производстве в июне первых 100 тысяч курсов российского препарата против коронавируса "Авифавир". Согласно информации, это на 40 тысяч превышает первоначальный план производства.

Кроме того, существует возможность увеличения производственных мощностей в три раза, до 300 тысяч курсов.

В первый месяц лета препарат был доставлен в 35 регионов России, в том числе в Нижегородскую область, а также в Республику Беларусь.

Благодаря увеличению производств Россия может расширить экспортную зону препарата. В ближайшее время "Авифавир" также будет поставлен в Казахстан. Ведутся переговоры о поставках препарата в Латинскую Америку, страны СНГ и Ближнего Востока.

В Нижегородской области отпускать лекарственные средства планируется по заявкам медицинских учреждений. Прием заявок ведется, при этом первые упаковки уже поступают в больницы региона.

СПРАВКА:

"Авифавир" одобрен министерством здравоохранения России для лечения больных коронавирусной инфекцией и включен в список рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" версии 7 от 3 июня 2020 года.

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