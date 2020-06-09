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Общество

Препарат для лечения коронавируса поступил в Нижегородскую область

11 июня 2020 16:37  [74] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Первая партия лекарственного препарата для лечения коронавируса "Авифавир" поступила в Нижегородскую область. "Нижегородская областная фармация" закупила для региона 2,5 тысячи упаковок этого лекарственного препарата.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что "Авифавир" одобрен министерством здравоохранения России для лечения больных коронавирусной инфекцией и включен в список рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" версии 7 от 3 июня 2020 года. Лекарство поступает на склад ГП НО "НОФ".

"Мы осуществили закупки в максимально короткие сроки и планируем полностью покрыть потребности всех лечебных учреждений региона, в которых сегодня лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам директора ГП НО "Нижегородская областная фармация" Павла Ястребова, первая партия препарата уже поступила на склад.

Отпускать лекарственные средства планируется по заявкам медицинских учреждений Нижегородской области. Прием заявок ведется, при этом первые упаковки уже начали поступать в больницы региона.

Напомним, испытание вакцины против коронавируса началось в России в марте.

Напомним также, QR-коды отменяются в Нижегородской области с 12 июня.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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