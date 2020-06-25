Нижегородцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников Происшествия

Нижегородцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 2 июля 2020 года.

Так одна из заявительниц - пожилая женщина рассказала полицейским, что звонившие, под предлогом отмены сомнительной операции, убедили ее сообщить номер принадлежащей ей банковской карты и приходящие коды. В результате со счета нижегородки было незаконным образом было списано 69 700 рублей.

В Автозаводском районе мошенники предложили 37-летней безработной местной жительнице сохранить свои деньги путем их перевода на резервный счет. Пренебрегая мерами финансовой безопасности, женщина перевела через банкомат сумму в размере 20 000 рублей.

Аналогичный случай произошел в Сормовском районе, где в ходе телефонного разговора злоумышленники убедили неработающую 29-летнюю потерпевшую в том, что для сохранности ее денежных средств ей необходимо оформить кредит и перевести полученную сумму на указанные мошенниками счета. Следуя указаниям звонивших, женщина перечислила в одном из отделений банка 315 000 рублей.

На номер сотового телефона 41-летней женщины в середине июня поступил звонок от менеджера банка, которая сообщила ей о сомнительных операциях с банковской картой. Представитель службы безопасности заверила нижегородку, что на ее имя оформлен кредит, который, вероятно, осуществил недобросовестный сотрудник банка. Злоумышленница заверила владелицу карты, что данный инцидент никак не повлияет на ее финансовое положение, женщина должны была снять 230 000 рублей, полученные посредством фиктивного кредита, и перечислить их без комиссии на указанный расчетный счет, якобы принадлежащий дочерней компании банка. На протяжении 30 минут мошенница удерживала связь с заявительницей по мобильному телефону, заверяя, что все разговоры записываются и будут переданы в правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Взволнованная владелица карты доверилась псевдо-сотруднице банка и осуществила денежную операцию по передаче денег в одном из банкоматов, расположенных на соседней улице от ее места жительства.

По данным фактам по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество), возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что нижегородцы снова попались на уловки мошенников по продаже собак.