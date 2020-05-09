Нижегородцы снова попались на уловки мошенников по продаже собак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 19 мая 2020 года.
В полицию обратилась 48-летняя женщина. Она решила купить собаку породы "шпиц". В интернете она нашла объявление о продаже щенков с фото. Женщина позвонила по указанному телефону и договорилась о покупке собаки за 16 тысяч рублей. Продавец прислал ссылку, по которой нужно было пройти и ввести данные банковской карты для оплаты. Как только нижегородка оплатила покупку, мошенник удалил объявление и перестал выходить на связь.
Через несколько дней с подобным заявлением в отдел полиции обратилась 46-летняя женщина. Она перевела 6 тысяч рублей за покупку щенка, но только породы "мопс".
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Известно, что номера телефонов, с которых мошенники осуществляют переписки и звонки, зарегистрированы в других регионах. Ведется следствие.
Ранее, по аналогичным фактам в следственных отделах города возбуждены еще два уголовных дела.
Напомним, мошенники обманули нижегородку под видом подработки.
Еще одна нижегородка перечислила мошенникам 2,3 млн рублей.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+