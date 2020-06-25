Последние новости рубрики Происшествия
02 июля 2020 17:23  [315] Работник строительной организации Сарова разбился, упав с 7-метровой высоты
02 июля 2020 16:21  [2876] Грозы, град и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС
02 июля 2020 15:37  [229] Нижегородцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников
02 июля 2020 15:07  [270] Суд рассмотрит дело о взятке бытовой техникой в Нижегородской области
02 июля 2020 11:21  [350] Госинспекция труда проверяет "Нижегородэлектротранс" после смерти работницы
02 июля 2020 11:09  [710] Нижегородское УФСБ задержало экс-сотрудника Росрезерва, укравшего МиГи на 1,3 млрд рублей
01 июля 2020 08:54  [560] Семь человек пострадали в столкновении легковушки с грузовиком в Нижнем Новгороде
30 июня 2020 11:44  [364] Ситуационный центр обнаружил еще один фейк о голосовании в Нижнем Новгороде
30 июня 2020 11:37  [565] Нижегородский пенсионер обвиняется в изнасиловании дочери сожительницы
30 июня 2020 10:18  [459] Бабушка и трое маленьких внуков погибли на пожаре в Пильнинском районе
Происшествия

Грозы, град и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС

02 июля 2020 16:21  [2876] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в ближайшее время до утра 3 июля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы и до завтрашнего дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. При этом прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 17 м/с.

Чрезвычайные ситуации будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

Также возможен рост количества ДТП, подтопление дренажно-коллекторных систем, дорог, низководных мостов. Предполагается активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Напомним, что о ливнях в конце недели в Нижнем Новгороде синоптики предупреждали в понедельник.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph