Нижнему Новгороду будет присвоено звание "Город трудовой доблести" Политика

Президент России Владимир Путин провел заседание организационного комитета "Победа" 2 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе заседания Владимир Путин отметил особое значение Нижнего Новгорода в трудовом подвиге страны в годы Великой Отечественной войны.

"Показателен пример Нижнего Новгорода. Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее количество наград. А внуки и правнуки тех, кто под бомбежками работал на этих предприятиях, собрали 846 тысяч подписей", - сказал он.

Президент России сообщил, что в ближайшее время подпишет документы о присвоении 20 городам страны, включая Нижний Новгород, звания "Город трудовой доблести".

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин подчеркнул, что присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" - историческое событие для всего региона.

"Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах, сельским труженикам, врачам и медсестрам, работавшим в эвакуационных госпиталях. Без них не было бы Великой Победы, не было бы России и Нижнего Новгорода. Самое важное, что присвоение такого звания - народная инициатива. Об этом меня лично спрашивали на заводах и на встречах с жителями. И что самое важное – постоянно с такой просьбой обращались ветераны. Для нас очень важно, что президент России отметил особые заслуги города и активность нижегородцев. Мы видим, что те люди, которые сегодня живут и работают в регионе, являются достойными наследниками тружеников-горьковчан", - сказал Глеб Никитин.

"Мне хочется поблагодарить президента России за принятое решение. Спасибо всем, кто помогал нам на этом пути. Особым этапом стал сбор подписей. Старт ему дал Андрей Турчак на нашей встрече с жителями Арзамаса. Сотни тысяч людей поддержали это начинание", - отметил Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, в самое ближайшее время будут проведены торжественные мероприятия в честь присвоения Нижнего Новгороду почетного звания.

"Уверен, что этот день навсегда останется в памяти нижегородцев. В городе обязательно будут появляться символы, связанные с почетным званием "Город трудовой доблести", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что более 103 тысяч человек поддержали инициативу по присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" на избирательных участках 1 июля.