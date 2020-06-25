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Общество

Стали известны точные графики отключения горячей воды в домах Нижнего Новгорода

02 июля 2020 17:02  [692] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Теплоснабжающие организации Нижнего Новгорода подготовили графики отключения горячей воды летом 2020 года. Информацию об этом предоставила администрация города.

С графиками можно ознакомиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Отключение ГВС в домах Автозаводского района, которые обслуживает АО "Волгаэнергосбыт", будет проходить в период с 15 июля по 18 августа, Ленинского района – со 2 июля по 18 августа. ГВС будет отсутствовать две недели. Напомним, что ранее горячее водоснабжение в Автозаводском районе отключать не планировалось.

Графки отключений ГВС домов, обслуживаемых АО "Теплоэнерго" (Канавинский, Московский, Сормовский, Нижегородский, Советский, Приокский и Ленинский районы) и ООО "Нижновтеплоэнерго" (Нижегородский район) также опублкованы на сайтах компаний.

В городском департаменте жилья напомнили, что отключение горячей воды является "технической необходимостью для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения – теплоисточников, тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов".

Напомним, в этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции, было принято решение перенести начало отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на июль.

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