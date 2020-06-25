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Общество

Отключение горячей воды в домах Автозаводского района летом всё же состоится

02 июля 2020 16:42  [900] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

АО "Волгаэнергосбыт" всё же отключит горячее водоснабжение в домах Автозаводского района летом 2020 года, тогда как ранее сообщалось, что отключения не будет.

На сайте "Волгаэнергосбыта" представлен график отключения ГВС. Под отключение попадают дома и в Ленинском районе.

В Автозаводском районе отключение стартует в полночь 15 июля в домах на ул.Маковского (д. №№ 17, 19 и 23) и на ул.Мончегорской (д. №№ 11а/1, 11а/2, 11а/3, 12а, 2а, 4/1, 4/2, 6/1).

Следующими под отключение попадают дома в пос. Мостоотряд (д. №№ 8, 9, 21, 23, 30, 34). Тут ГВС отключат в полночь 4 августа.

18 августа произойдет отключение горячей воды в пос.Доскино. Речь идет о домах №№ 13, 14, 16 на ул.Береговой, №№ 7, 8, 9, 10 на ул.Бахтина и №4 на ул. Бубнова.

Отключение во всех домах продлится две недели.

О том, что в Автозаводском районе не будут отключать горячую воду ранее сообщала пресс-служба администрации города со ссылкой на главу района Александра Нагина.

Тогда говорилось о том, что отключение не состоится по поручению губернатора региона Глеба Никитина, который просил максимально перенести сроки и сократить период отключения горячего водоснабжения в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.

Как пояснил Александр Нагин, летом 2019 года в Автозаводском районе также не прекращалась подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты, поскольку ГК "Волгаэнерго" разработала технологические решения, позволяющие максимально сохранить подачу горячей воды при ремонте сетей.

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