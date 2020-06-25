Работник строительной организации Сарова разбился, упав с 7-метровой высоты. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
Начато расследование несчастного случая.
По информации инспекции, 10 июня этого года на территории ЗАО "СаровГидроМонтаж" во время выполнения работ по укладке и подрезке напольной плитки на перекрытии здания 55-летний плотник упал в технологический проем. В результате падения он умер.
Проверяется соблюдение норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.
Напомним, электрослесарь ООО "ЕФТО" разбился, упав с башенного крана на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижем Новгороде. Мужчине было 40 лет. Кроме того, в мае монтажник получил тяжелые травмы на строительной площадке ЖК "Новая Кузнечиха". Автокран завалился набок и задел перемещаемым грузом 44-летнего мужчину.
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