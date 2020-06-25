Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" открыли в Нижегородском кремле Общество

Фото: Александр Воложанин

Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" открыли в Нижегородском кремле 2 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, 2 июля стало известно, что Нижнему Новгороду и еще 19 городам России будет присвоено звание "Город трудовой доблести".

В церемонии открытия памятника приняли участие труженик тыла ПАО "Завод им.Г.И.Петровского" Федор Иванов, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран Нижегородской области Николай Карамзин, ветеран Горьковского автозавода Тамара Воронина, сборщик судов металлических судов ПАО "Завод "Красное Сормово", труженик тыла Игорь Симонов, ветеран труда АО "Нижегородский машиностроительный завод" Георгий Баскаков, скульптор Алексей Щитов, представители федеральных и региональных органов власти, промышленности и общественных организаций.

"Звание "Город трудовой доблести" спустя десятилетия и даже века будет напоминать о невероятном трудовом подвиге горьковчан в Великую Отечественную войну. А символом этого подвига станет памятник, который мы сегодня открываем здесь, в кремле, в самом сердце города. На территории мемориала "Горьковчане – фронту" он выглядит совершенно органично. Три фигуры - пожилого мужчины, женщины и подростка, чей взгляд направлен на образцы военной техники, – олицетворяют собой людей, стоявших в военное время у станков. Искренне благодарю ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в нашем городе. Я очень рад вновь увидеть вас! Мы обязаны вам всем – радостью сегодняшнего дня и самой жизнью", - сказал Глеб Никитин.

"Значение подвига горьковчан сегодня особо отметил президент России Владимир Путин. Прозвучала очень важная для нас цифра – 846 тысяч подписей. Именно столько людей поддержали инициативу о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Это свидетельство всенародного уважения к подвигу тружеников тыла. Горьковчане в годы Великой Отечественной войны выпустили более трети всех танков, самоходных артиллерийских установок и бронемашин в Советском Союзе, свыше трети минометов и автомашин, 60 процентов радиостанций, более 40 процентов подводных лодок и не менее четверти самолетов. В период войны восемь предприятий города были удостоены орденов. Сложно даже представить, сколько труда нижегородцев вложено в Победу!" - отметил губернатор.

Глеб Никитин добавил, что памятник появился прежде всего благодаря добровольным пожертвованиям нижегородских предприятий, которые внесли огромный вклад в Великую Победу.