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Свалку около Оки в Нижнем Новгороде ликвидировали после прокурорской проверки. Об этом сообщили в прокуратуре региона 3 июля 2020 года.
Ранее, вдоль по береговой линии реки Ока в Приокском районе в нескольких местах было обнаружено скопление твердых бытовых отходов, протяженностью около 1 км.
В связи с этим прокурором в адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений законодательства о благоустройстве, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время свалки ликвидированы.
Напомним, в феврале 2017 года прокуратура Нижнего Новгорода через суд требовала у горадминистрации ликвидировать несанкционированной свалку отходов около Оки (неподалеку от Молитовского моста).
Напомним также, свалку химотходов в Володарском районе должны были ликвидировать ко 2 июля.
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