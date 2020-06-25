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Общество

Свалку около Оки в Нижнем Новгороде ликвидировали после прокурорской проверки

03 июля 2020 08:23  [1] Общество

Фото: архив НИА "Нижний Новгород"

Свалку около Оки в Нижнем Новгороде ликвидировали после прокурорской проверки. Об этом сообщили в прокуратуре региона 3 июля 2020 года.

Ранее, вдоль по береговой линии реки Ока в Приокском районе в нескольких местах было обнаружено скопление твердых бытовых отходов, протяженностью около 1 км.

В связи с этим прокурором в адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений законодательства о благоустройстве, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время свалки ликвидированы.

Напомним, в феврале 2017 года прокуратура Нижнего Новгорода через суд требовала у горадминистрации ликвидировать несанкционированной свалку отходов около Оки (неподалеку от Молитовского моста).

Напомним также, свалку химотходов в Володарском районе должны были ликвидировать ко 2 июля.

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