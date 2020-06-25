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Общество

Свалку химотходов в Володарском районе ликвидируют ко 2 июля

26 июня 2020 16:56  [1] Общество
Свалку химотходов в Володарском районе ликвидируют ко 2 июля

Свалку химотходов в Володарском районе ликвидируют ко 2 июля

Фото: Росприроднадзор

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области провели рейдовое обследование территории садоводческого товарищества "Золино" Володарского района, где была обнаружена несанкционированная свалка химических отходов. Об этом сообщили в минэкологии.

В ходе рейдового обследования установлено, что металлические бочки, канистры с турбинным и веретенным маслами, растворителями, ацетоном, формалином и иными химическим веществами размещены на земельном участке, который относится к землям сельскохозяйственного назначения.

Всего на участке обнаружено порядка 100 емкостей.
По результатам обследования администрацией Володарского района было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На данный момент участок огражден и находится под охраной. Заключен договор на исследование химических отходов и разработку паспортов на опасные отходы с аналитической лабораторией университета им. Н.И. Лобачевского. Сегодня были отобраны пробы для проведения химического анализа.

Кроме того, заключен договор на вывоз химических отходов для их последующей утилизации. Мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки планируется провести в срок до 2 июля 2020 года.

Отдел полиции по Володарскому району проводит оперативно-розыскные мероприятии по установлению собственника отходов и выявлению организации, осуществившей сброс химических отходов на землю.

Кроме того, региональное управление Росприроднадзора также организовало административное расследование и устанавливает виновника свалки.

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