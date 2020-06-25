Нижегородка незаконно прописала 21 иностранца Общество

Нижегородка незаконно прописала 21 иностранца Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка незаконно прописала 21 иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 3 июля 2020 года.

Ранее неоднократно судимая 36-летняя жительница Автозаводского района вновь нарушила закон.

Она фиктивно поставила на миграционный учет в жилом помещении, расположенном в Автозаводском районе, 21 иностранного гражданина республики ближнего зарубежья. Нижегородка заранее знала, что иностранцы не будут проживать по указанному адресу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.

Напомним, незаконный канал миграции иностранных граждан пресекли в Нижегородской области в мае этого года.