Последние новости рубрики Общество
03 июля 2020 09:44  [31] Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напомнит неплательщикам о долгах
03 июля 2020 09:01  [84] Глеб Никитин предложил нижегородцам выбрать место для установки стелы в честь звания "Город трудовой доблести"
03 июля 2020 08:46  [90] Нижегородка незаконно прописала 21 иностранца
03 июля 2020 08:23  [121] Огромную свалку около Оки в Нижнем Новгороде ликвидировали после прокурорской проверки
02 июля 2020 20:31  [328] Нижний сегодня: главные события дня
02 июля 2020 20:28  [475] Памятник "Горьковчанам - доблестным труженикам тыла" открыли в Нижегородском кремле
02 июля 2020 18:24  [247] Мобильные телефоны пытались перебросить на территорию нижегородского СИЗО № 1
02 июля 2020 17:02  [884] Стали известны точные графики отключения горячей воды в домах Нижнего Новгорода
02 июля 2020 16:42  [1015] Отключение горячей воды в домах Автозаводского района летом всё же состоится
02 июля 2020 16:25  [246] Более 130 тысяч нижегородцев проголосовали за общественные пространства на избирательных участках
Общество

Глеб Никитин предложил нижегородцам выбрать место для установки стелы в честь звания "Город трудовой доблести"

03 июля 2020 09:01  [84] Общество

Жители Нижнего Новгорода самостоятельно выберут место для установки стелы в честь присвоения столице Приволжья звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В федеральном законе прописано, что в каждом населенном пункте, которому присваивается почетное звание "Город трудовой доблести", установят стелу. На ней будут изображены герб города и текст Указа Президента РФ о присвоении звания. Мы должны вместе с нижегородцами решить, где будет находиться такой памятник", - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что опрос по этому поводу будет организован максимально комфортно для жителей областного центра.

"В итоге в Нижнем Новгороде появится еще одна достопримечательность – архитектурный элемент, который украсит город к празднованию 800-летия", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа" заявил о присвоении 20 городам страны, в числе которых и Нижний Новгород, почетного звания "Город трудовой доблести".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph