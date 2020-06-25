Глеб Никитин предложил нижегородцам выбрать место для установки стелы в честь звания "Город трудовой доблести" Общество

Жители Нижнего Новгорода самостоятельно выберут место для установки стелы в честь присвоения столице Приволжья звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В федеральном законе прописано, что в каждом населенном пункте, которому присваивается почетное звание "Город трудовой доблести", установят стелу. На ней будут изображены герб города и текст Указа Президента РФ о присвоении звания. Мы должны вместе с нижегородцами решить, где будет находиться такой памятник", - пояснил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что опрос по этому поводу будет организован максимально комфортно для жителей областного центра.

"В итоге в Нижнем Новгороде появится еще одна достопримечательность – архитектурный элемент, который украсит город к празднованию 800-летия", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин в ходе заседания организационного комитета "Победа" заявил о присвоении 20 городам страны, в числе которых и Нижний Новгород, почетного звания "Город трудовой доблести".