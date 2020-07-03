Новый способ обмана при заказе пиццы начали практиковать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Сайт-дублер появился у одной из городских пиццерий, в результате использования которого 8 нижегородцев стали жертвами мошенничества. Они потеряли 125 514 рублей, но желаемую продукцию так и не получили.
Отметим, что полиция продолжает фиксировать факты снятия денежных средств с банковских карт населения.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ (кража) и ст.159 УК РФ (мошенничество).
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