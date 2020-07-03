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Политика

Сообщения о 28 нарушениях поступили во время голосования по поправкам в Конституцию в Нижегородской области

03 июля 2020 14:41  [64] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сообщения о 28 нарушениях поступили во время голосования по поправкам в Конституцию в Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов в ходе пресс-конференции по итогам общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию РФ, 3 июля 2020 года.

Из общего количества сообщений о нарушениях подтвердился только один факт, еще два случая находятся на экспертизе.

Как отметил Евгений Семенов, сейчас сформировалась такая тенденция, что нарушения перешли в информационную среду. Речь идет о технологии "астротурфинга", то есть имитации массовой социальной поддержки того или иного решения. Фейки публикуются в социальных сетях и активно тиражируются. В результате у людей формируется недостоверное мнение.

Такой случай был зарегистрирован в одном из нижегородских пабликов. В нем разместили видео, которое якобы свидетельствует о нарушении процесса голосования в Дзержинске. Якобы человек хочет отдать свой голос и видит, что в графе с его фамилией уже стоит чужая подпись.

Оказалось, что это видео было снято в другом регионе России, и тиражируется в соцсетях по всей стране.

В итоге Евгений Семенов назвал выборы в Нижегородской области абсолютно легитимными.

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