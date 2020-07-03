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Общество

"Наши специалисты усилили работу с МФЦ, сейчас очередей нет", - Иван Носков

03 июля 2020 14:51  [69] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал информацию об образовании очередей около здания МФЦ. Отметим, утром 3 июля из группы "Кстати" соцсети ВКонтакте стало известно, что люди пришли в многофункциональный центр практически в одно время. В результате, перед зданием стояла толпа людей.

Иван Носков ответил, что специалисты отреагировали оперативно, усилили работу с МФЦ, провели разъяснительную работу с людьми. Глава города также напомнил, что ограничения, связанные с пандемией, продолжают действовать. Он попросить жителей города пока реже посещать МФЦ и воспользоваться дистанционным способом получения госуслуг.

"Сейчас очередей нет. В очередной раз хочу вам напомнить о существовании портала госуслуг. По статистике 90% услуг, за которыми вы приходите Центр, можно получить дистанционно через этот портал. Кроме того, на портале есть раздел "Поддержка", и постоянно работает чат поддержки. Они нужны, если возникают проблемы с регистрацией или загрузкой документов или сведений", - сказал он.

По состоянию на 3 июля, в Дзержинске зарегистрировано 1 309 заболевших коронавирусом. В целом в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 18 172 человек.

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