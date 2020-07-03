Власти поделились новыми данными о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Еще 229 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 18 172 человек. Вчера было зарегистрировано 234 новых случаев заболевания.

По данным на 3 июля 4,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 237 человек находятся в обсерваторах.

При этом 65,2% нижегородцев, болевших коронавирусом, уже выздоровели и выписаны из больниц, в том числе за последние сутки выздоровели еще 246 человек. На сегодня общее число нижегородцев, которые справились с болезнью, достигло 11 857 человек. Среди российских регионов, по состоянию на 3 июля, Нижегородская область находится на 6 месте по числу выписанных за минувшие сутки пациентов.

В настоящее время в Нижегородской области 409 175 человек сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,5% и составил 12 775 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 6 135 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 196,3 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".