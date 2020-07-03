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Общество

Суд обязал администрацию Дзержинска ликвидировать свалку отходов

03 июля 2020 15:28  [227] Общество

Суд обязал администрацию Дзержинска ликвидировать свалку отходов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее, нижегородский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Дзержинский городской суд, чтобы обязать администрацию ликвидировать несанкционированную свалку.

В судебном заседании установлено, что на территории Дзержинска, юго-восточнее пос. Пыра, находятся пищевые отходы, полиэтилен, отходы пластмассы, утеплителя, древесные отходы от сноса и разборки зданий, железобетонные изделия, металлолом, а также другие отходы производства и потребления.

Отходы разлагаются, что ведет к ухудшению экологической обстановки. Кроме того, участки складирования отходов являются местом обитания грызунов, что может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Решением суда администрация обязана организовать работы по ликвидации свалки в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, огромную свалку около Оки в Нижнем Новгороде ликвидировали после прокурорской проверки. Ранее, вдоль береговой линии реки Ока в Приокском районе в нескольких местах было обнаружено скопление твердых бытовых отходов, протяженностью около 1 км.

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