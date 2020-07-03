Новый план по борьбе с незаконной вырубкой леса утвержден в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил план по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В основе концепции утвержденного плана — межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти, органов прокуратуры, МВД, федеральной налоговой службы, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, направленное на выявление и пресечение фактов незаконной заготовки и оборота древесины на территории региона.

"К борьбе с незаконной заготовкой и оборотом леса будут привлечены десятки ведомств в регионе. Процесс учета древесины и сделок с ней должен быть максимально прозрачным, это касается всех этапов: от заготовки сырья до получения его потребителями. Общими силами нам удастся значительно снизить количество нелегальных предпринимателей в отрасли. Важно не только защитить интересы добросовестного бизнеса, но и сократить ущерб природе, который наносит незаконная вырубка деревьев", - заявил Глеб Никитин.

По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, в контроле за процессом заготовки, переработки, транспортировки, реализации и экспорта сегодня задействованы десятки ведомств. Новый план будет регламентировать взаимодействие инстанций.

"Несомненно, это отразится на эффективности работы по борьбе с нарушителями. План предполагает проведение совместных рейдов и профилактические мероприятия по выявлению и предотвращению фактов нарушения закона, работу по взысканию штрафов и возмещению вреда, причиненного лесам незаконными рубками", – добавил Роман Воробьев.

В региональном деплесхозе сообщили, что всего с начала 2020 года лесные инспекторы провели более 9 тысяч рейдов, в том числе с применением космического мониторинга лесов, по результатам которых выявили 450 нарушений лесного законодательства, из них - 88 фактов незаконной заготовки древесины.

Напомним, почти 700 пунктов переработки древесины поставили на учет в Нижегородской области. Электронный реестр пунктов переработки древесины доступен по ссылке.

Напомним, депутаты ЗС НО намерены инициировать изменения в Лесной кодекс на уровне Федерации.