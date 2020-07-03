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Общество

АПЗ внёс существенный вклад в появление в Нижнем Новгороде памятника "Горьковчанам – доблестным труженикам тыла"

03 июля 2020 16:31  [533] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Арзамасский приборостроительный завод внёс существенный вклад в появление в Нижнем Новгороде памятника "Горьковчанам – доблестным труженикам тыла". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Памятник в Нижегородском кремле открыли 2 июля и приурочили к присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

В пресс-службе напомнили, что нижегородцы активно поддержали инициативу. Более 846 тысяч человек проголосовали за присвоение этого почётного звания и на сайте "ЗаНижний.рф" и через подписные листы. В их числе и более 2 тысяч приборостроителей.

Скульптура (автор Алексей Щитов) символична: пожилой мужчина, женщина и подросток олицетворяют тех, кто в годы войны своим трудом приближал Победу. Памятник органично вписался в ансамбль мемориала "Горьковчане – фронту".

В числе гостей на торжественной церемонии открытия присутствовал председатель Совета директоров АО "АПЗ", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

"Город Горький в годы войны поставлял фронту до трети всех видов вооружений: танки, самолёты, артиллерийские орудия, миномёты, автомобили, снаряды, связное оборудование. Выпускали во фронтовом режиме, работая по 12-16 в сутки, а иногда и под бомбежками. Женщины, старики и дети ковали Победу здесь, в тылу, ведь около 800 тысяч горьковских мужчин ушли на фронт", - напомнил он.

Губернатор области Глеб Никитин выразил благодарность всем нижегородским предприятиям, которые приняли участие в создании этого памятника.

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