Нижегородцы смогут увидеть парад планет в июле

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Полный парад планет будет происходить с 4 июля до середины августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте московского планетария.
Во время этого явления шесть планет выстроятся в один ряд друг за другом на одной стороне относительно Солнца.
С 4 июля ночью можно будет наблюдать Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру. Их можно будет увидеть невооруженным глазом. С 22 июля к параду также присоединится Меркурий. Шестой планетой является Земля.
Как отмечает астроном Владимир Сурдин, такая конфигурация планет происходит примерно раз в 20 лет.
Ранее сообщалось, что четыре лунных затмения произойдут в 2020 году. Одно из них – 5 июля. Зафиксировать затмение можно будет только приборами.
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