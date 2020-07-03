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Общество

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в июле

03 июля 2020 17:27  [241] Общество

Фото: московский планетарий

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полный парад планет будет происходить с 4 июля до середины августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте московского планетария.

Во время этого явления шесть планет выстроятся в один ряд друг за другом на одной стороне относительно Солнца.

С 4 июля ночью можно будет наблюдать Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру. Их можно будет увидеть невооруженным глазом. С 22 июля к параду также присоединится Меркурий. Шестой планетой является Земля.

Как отмечает астроном Владимир Сурдин, такая конфигурация планет происходит примерно раз в 20 лет.

Ранее сообщалось, что четыре лунных затмения произойдут в 2020 году. Одно из них – 5 июля. Зафиксировать затмение можно будет только приборами.

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