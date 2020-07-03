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Детские санатории начинают открываться в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Приступают к работе детские санаторно-курортные учреждения, в том числе оказывающие реабилитационную помощь. Правда, ситуация по-прежнему требует повышенных мер безопасности. И госпитализация, и санаторно-курортное лечение будут организованы в строгом соответствии с санитарным законодательством и эпидемиологической обстановкой", - пояснил губернатор.
Он рассказал, что каждое учреждение начнет работать с определенной даты:
"Детский санаторий "Городец" - с 15 июля
"Детский психоневрологический санаторий "Павловский" - с 16 июля
"Детский санаторий "Большая Ельня" - с 17 июля.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, в связи с требованиями Роспотребнадзора заполняемость учреждений будет обеспечена на уровне не более 50% от коечной мощности, а длительность санаторной смены сократится до 14 дней.
Проживание и работа сотрудников в течение одной смены будут осуществляться в "закрытом" режиме (в режиме превентивной изоляции).
"Мы долго шли к тому, чтобы приступить к открытию таких учреждений. Конечно, хотелось сделать это как можно скорее, особенно, когда читал обращения родителей, но слишком непростой оставалась ситуации. Нам удалось прийти к компромиссу с Роспотребнадзором, и скоро дети смогут продолжить реабилитацию", - добавил Глеб Никитин.
Напомним, что оказывающие специализированную помощь медучреждения Нижегородской области также вернулись к плановому приёму. Со 2 июля возобновилось оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи медицинскими организациями в плановой форме.
С 1 июня 2020 года в Нижегородской области были возобновлены профилактические прививки детям первого года жизни, а с 15 июня 2020 года - детям до 18 лет, в соответствии с Национальным прививочным календарем. Также с 1 июня было решено возобновить плановую амбулаторную и стационарную помощь детям с хроническими заболеваниями, требующими этапных операций, а также стоматологическую помощь детям и взрослым.
Кроме того, возобновлено проведение диспансеризации беременных в полном объеме на базе медицинских организаций (ранее помощь организовывалась на дому и дистанционно), плановая амбулаторная и стационарная гинекологическая помощь женщинам с хроническими заболеваниями, требующими этапных операций, которые невозможно отложить.
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