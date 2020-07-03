Глеб Никитин презентовал выставку в рамках проекта развития территории Започаинья Общество

Концепция редевелопмента ул. Ильинской Фото: разработчики концепции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 3 июля открыл выставку, посвященную проекту сохранения и развития территории Започаинья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Экспозиция организована в Доме архитектора при поддержке АНО "Центр 800" к грядущему 800-летию Нижнего Новгорода. Проект был презентован с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

"Започаинье – один из древнейших районов Нижнего Новгорода. Вблизи улицы Ильинской находятся более 70 объектов культурного наследия и свыше 100 ценных зданий XVIII - XX веков, которые формируют уникальный исторический облик этой территории. Сегодня в Доме архитектора была презентована выставка, посвященная итогам почти годовой работы над проектом сохранения и развития Започаинья. В экспозицию вошли исследования и проектные работы с комплексной оценкой существующего состояния территории и ее потенциала", - сказал Глеб Никитин.

"Я рад, что идея комплексно подойти к преобразованиям в Започаинье приобрела форму мастер-плана и получила поддержку на федеральном уровне. Благодарю всех специалистов, которые в течение года разрабатывали проект, а также экспертов, представителей общественности, участвующих в дискуссии, проявляющих неравнодушие к прошлому и будущему нашего города", - добавил губернатор.

"Мы прекрасно помним времена, когда люди, возвращаясь из зарубежных стран, говорили, что хорошо бы и у нас создавать такие же благоустроенные территории. И благоустройство здесь - только часть замысла. Улица Ильинская, безусловно, - наше богатство, которое должно превратиться в подлинную жемчужину и радовать нижегородцев и гостей города. Помимо реставрации исторических памятников, это и развитие туристической инфраструктуры. Реализация проекта по сохранению и развитию улицы Ильинской и прилегающих территорий потребует консолидации усилий органов власти, строителей, реставраторов и, безусловно, общественных активистов. Со своей стороны депутаты Законодательного собрания будут внимательно следить за развитием проекта, который станет важным этапом подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода", - отметила и.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

О подробностях редевелопмента Започаинья сообщалось в конце декабря прошлого года.

Саму экспозицию можно будет увидеть до 17 июля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.