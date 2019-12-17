IT-квартал на Ильинской хотят продлить в сторону Рождественской Общество

Концепция редевелопмента ул. Ильинская Фото: разработчики концепции

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Контракт по разработке концепции редевелопмента Започаинья с консорциумом из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН" продлили до конца февраля. Об этом сообщила директор АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина в ходе круглого стола "Започаинье как деловой и культурный центр Нижнего Новгорода: пути и способы развития" 26 декабря 2019 года.

Во время работы над концепцией разработчики поняли, что ограничится ул. Ильинской и Почаинским оврагом будет неправильно. Границы редевелопмента решено расширить, включив в них территорию до ул. Рождественской и набережной Федоровского. Как подчеркнула директор АБ "Рождественка" Наринэ Тютчева, одной из главных задач было – сделать улицу доступной, поэтому большое внимание уделено подходам к ней с этого направления.

Генетический код территории

Также Наринэ Тютчева добавила, что для них было важно сохранить генетический код территории, а именно плотность и характер застройки. Так в Започаинье находится 12-13% всех объектов культурного наследия. Концепция подразумевает увеличение территории ОКН и приспособление их для современного использования.

(фото: НИА Нижний Новгород)

Для этого разработчики концепции проанализировали здания и выделили более 400 лотов. Каждый из них внесли в специальную базу, к которой будут иметь доступ инвесторы. В ней содержится информация о характеристиках и возможном использовании зданий.

В качестве примера реализации концепции, Наринэ Тютчева представила такие предложения как террасный парк и крытый рынок в Почаинском овраге, а также амфитеатр на площади возле храма Казанской иконы Божией Матери.

Для увеличения комфортности улицы планируется расширить пешеходную зону до 6,5 метров и частично вывести транспорт на ул. Гоголя. Кроме того разработчики считают целесообразным строительство двух веток горного трамвая.

IT-индустрия

Эксперты предлагают в рамках редевелопмента Започаинья (район улицы Ильинской с прилегающими кварталами) сделать его IT-кварталом.

По словам главного инженера ООО "Ленгипрогор" Юрия Перелыгина, IT-индустрия в России сейчас развивается наиболее активно. В частности, в Нижнем Новгороде число работников этой сферы выросло в 15 раз. Именно IT-индустрия нуждается в качественных площадках для работы. В Започаинье планируется создать 200 тысяч кв. м. офисных площадей A и B классов. Это, по мнению Юрия Перелыгина, привлечет в город высококвалифицированных специалистов из других городов.

Градозащитница Анна Давыдова заявила, что размещать IT-кластер в квартале исторической застройки неправильно. Сама IT-сфера не вписывается в историко-культурную среду.

(фото: НИА Нижний Новгород)

Разработчики заявили, что современные офисы не изменят облик улицы. Что немаловажно для сохранения ОКН, они уверены, что квартал при участии IT-корпораций окупится за несколько лет.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий усомнился в этом. Он заявил, что в настоящих условиях, окупить проект удастся только через десять лет. Предпринимателям брать на себя ответственность за объекты культурного наследия не выгодно, поскольку они получают очень небольшую прибыль. Кроме того, редевелопмент требует расселения домов, что в Нижнем Новгороде проходит особо "болезненно".

До февраля концепция будет дорабатываться. После этого нижегородцам будут предложены конкретные проекты редевелопмента.