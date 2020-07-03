"Голосование по поправкам к Конституции превратилось во всероссийский референдум доверия Путину", - Евгений Семенов Политика

Руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов считает, что убедительные итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции были обусловлены несколькими факторами.

"Во-первых, это личностный фактор. Фигура Владимира Путина, стоявшая за этим голосованием, оказывала мощное воздействие на сознание большинства. Консервативное, или, как его называют эксперты Фонда развития гражданского общества, "путинское большинство" предопределило и ход, и результаты голосования. Общероссийское одобрение поправок к Конституции, которые инициировал Путин, по сути, превратилось во всероссийский референдум доверия Путину", - сказал Евгений Семенов.

"Во-вторых, поправки были адресованы не только разным социальным группам, но и соответствовали системным социальным запросам и ожиданиям этих групп. Малозащищенные слои населения получили внушительный блок поправок, обеспечивающих социальные гарантии. Представители интеллигенции и деятели культуры - поправки, удовлетворяющие их потребностям. Патриоты-государственники получили поправки, соответствующие их ожиданиям, и т.д. В конечном итоге, как говорят специалисты по политическому маркетингу, "точное определение запросов целевой аудитории обеспечило спрос на предложение"", - сообщил Евгений Семенов.

"В-третьих, это фактор сервильности. Внедрение модели сервильного (обслуживающего) голосования, когда избиратель может голосовать, когда ему удобно и как ему удобно, - причем на протяжении семи дней, сделали всю процедуру плебисцита комфортной и доброжелательной по отношению к избирателю. Конечно, это отразилось не только на явке, но и повлияло на результаты голосования", - заявил Евгений Семенов.

"Все эти три фактора, соединившись, дали настолько убедительные результаты, что практически деморализовали оппозицию. Теперь, пользуясь высоким кредитом общественного доверия, действующий Президент РФ обеспечит реализацию собственной модели транзита власти, и те, кто рассчитывал на соавторство в этом проекте, могут выдохнуть и отойти в сторону: их будущее пока не наступило", - отметил Евгений Семенов.