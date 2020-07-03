Холодное водоснабжение также отключили в 840 домах на Бору из-за аварии

Холодное и горячее водоснабжение приостановлено на Бору из-за аварии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, воды в домах не будет с 14:30 до 16:30.
Это необходимо для завершения ремонтно-восстановительных работ.
Напомним, нарушение подачи горячего водоснабжения произошло на Бору 5 июля 2020 года. Под отключение попали 840 жилых домов, где проживает 72 367 человек, а также 42 социально-значимых объекта.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+