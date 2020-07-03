Последние новости рубрики Общество
05 июля 2020 15:04  [245] Холодное водоснабжение также отключили в 840 домах на Бору из-за аварии
05 июля 2020 14:12  [352] Автозаводский район продолжает лидировать по коронавирусу в Нижнем Новгороде
05 июля 2020 13:42  [144] Штрафы за нарушения ПДД в электронном виде начали приходить нижегородцам с 1 июля
05 июля 2020 11:18  [513] Более 800 домов и 42 социальных объекта остались без горячей воды на Бору
05 июля 2020 10:55  [663] Власти озвучили новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
05 июля 2020 10:00  [380] "Во все времена морской и речной флот был частью экономики в транспортной системе государства", - Евгений Лебедев
04 июля 2020 16:49  [8164] Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа
04 июля 2020 14:02  [416] "Спрос и предложение на дистанционное образование выросли на долгосрочную перспективу", - Вячеслав Никонов
04 июля 2020 13:33  [810] Новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы в 33 районах Нижегородской области
04 июля 2020 12:38  [494] Автозаводский район показал наибольшую активность в Нижнем Новгороде в ходе онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства
Общество

Холодное водоснабжение также отключили в 840 домах на Бору из-за аварии

05 июля 2020 15:04  [245] Общество

Холодное и горячее водоснабжение приостановлено на Бору из-за аварии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, воды в домах не будет с 14:30 до 16:30.

Это необходимо для завершения ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, нарушение подачи горячего водоснабжения произошло на Бору 5 июля 2020 года. Под отключение попали 840 жилых домов, где проживает 72 367 человек, а также 42 социально-значимых объекта.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор МЧС
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph