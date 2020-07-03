Нижегородской семье предоставлена квартира в центре города по требованию прокурора Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Нижегородской семье предоставлена квартира в центре города по требованию прокурора. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 6 июля 2020 года.

Установлено, что заявительница с семьей длительное время была вынуждена проживать в квартире, расположенной в доме по ул. Правды (в районе станции метро "Ленинская"), признанном аварийным и подлежащим сносу, при этом иного жилья они не имели.

По результатам обследования, проведенного специализированной организацией, выявлено, что дальнейшее проживание в жилом помещении представляла угрозу для жизнедеятельности людей, так как стены и фундамент всего дома изношены, имелись многочисленные повреждения конструктивных элементов.

В целях восстановления нарушенных прав заявительницы и членов ее семьи, прокурором города в суд направлено исковое заявление с требованиями обязать администрацию предоставить им во внеочередном порядке по договору социального найма на территории города Нижнего Новгорода благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным требованиям.

Нижегородским районным судом иск был удовлетворен, решение вступило в законную силу.

В настоящее время семья обеспечена трехкомнатной квартирой по ул. Большая Печерская.



Ранее был утвержден норматив стоимости 1 кв.м. площади жилья в Нижнем Новгороде на 2021 год в размере 49 731 рубль для расчета размера социальных выплат молодым семьям.