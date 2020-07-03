Объявлен конкурс на лучший журналистский материал о ЗС НО Общество

Объявлен конкурс на лучший журналистский материал и лучшую теле- и радиопередачу по освещению деятельности Законодательного собрания Нижегородской области в районных СМИ. Конкурс направлен на улучшение информирования населения о деятельности собрания и принимаемых им законах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Предмет конкурса:

1) публикация в печатном средстве массовой информации;

2) телепрограмма (телерепортаж);

3) радиопрограмма (радиорепортаж).

Номинации конкурса:

1) для печатных средств массовой информации:

"Человек и закон" (разъяснение законодательных актов и обсуждение разрабатываемых законопроектов);

"Диалог власти и общества" (комментарии о принимаемых нормативных правовых актах, о деятельности депутатов Законодательного Собрания в избирательных округах);

"Повестка дня" (лучший материал о заседаниях Законодательного Собрания Нижегородской области, его комитетов);

"Актуальное интервью" (интервью с депутатами Законодательного Собрания);

"Развитие добровольчества и благотворительности" (проекты, посвященные волонтерству и популяризации благотворительной деятельности).

2) для теле-, радиостудий:

"Человек и закон" (разъяснение законодательных актов и обсуждение разрабатываемых законопроектов).

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в печатных изданиях, пройти в теле- или радиоэфире в период с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно. Участниками конкурса являются печатные средства массовой информации и теле-, радиостудии, зарегистрированные в качестве юридических лиц.

Заявка на участие в конкурсе подается в произвольной форме с обязательным указанием номинации конкурса. Заявка подписывается руководителем и заверяется печатью юридического лица – участника конкурса.

К заявке прилагаются материалы конкурса:

1) публикации (копии публикаций) в печатных СМИ;

2) запись телепрограмм и телерепортажей (DVD);

3) запись радиопрограмм и радиорепортажей (CD/DVD).

На конкурс не могут быть представлены рекламные материалы (теле- и радиоролики, рекламные модули) и иные информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации на коммерческих и возмездных условиях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 января 2021 года включительно по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, каб. 54, управление по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата Законодательного собрания.

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места, награждаются почетными дипломами председателя Законодательного собрания Нижегородской области и ценными подарками во всех шести номинациях.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Законодательного Собрания.