Высокая пожароопасность лесов действует в четырех районах Нижегородской области Общество

Высокая пожароопасность лесов (4-й класс) действует в четырех районах Нижегородской области по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Полностью 4-й класс пожароопасности установился в Арзамасе, частично – в Выксе, Лысковском м.о. и Арзамасском районе.

Частично 3-й класс пожароопасности лесов установился в 10 муниципальных образованиях: г.о. Воротынский, Кулебаки, Первомайск, Вадский м.о., Дивеевский м.о., Ардатовский, Большемурашкинский, Княгининский, Сеченовский и Шатковский районы.

Напомним, что в настоящее время на территории Нижегородской области действует особый противопожарный режим. Предусмотрен ряд запретов. Так, запрещается применение открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения; разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях; выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям; посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности; проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, введен запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

За нарушение режима предусмотрен штраф:

- на граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;

- на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;

- на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

Ранее прокуратура предостерегла несколько сельсоветов Вознесенского района из-за нарушений в пожароопасный период.