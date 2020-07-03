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Общество

Популяция лосей в Нижегородской области увеличилась на тысячу особей

06 июля 2020 11:55  [417] Общество

Популяция лосей в Нижегородской области увеличилась на тысячу особей. Об этом сообщили в региональном комитете Госохотнадзора.

По данным госмониторинга, сейчас в регионе насчитывается 16 444 особи лося, в 2019 году их численность составляла 15 470 особей, пояснили в ведомстве.

Для лосей и зайцев выкладывается соль, для кабанов создаются подкормочные площадки, для тетеревиных птиц устраиваются галечники и порхалища.

"Минеральная подкормка очень важна для улучшения обмена веществ у животных. Сегодня в регионе насчитывается около 2,5 тысяч солонцов для лося и 8,5 тысяч - для зайца. Всего в 2020 году в общедоступных охотничьих угодьях в 18 районах области запланирована выкладка 4,5 тонн соли", - пояснили в комитете.

В Госохотнадзоре также добавили, что помогают и сами охотники.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Нижегородская область участвовала в пилотном проекте Минприроды России в сфере охотничьего хозяйства, в рамках которого "перепись" диких животных проводили методом авиаучета. Специалисты отмечают, что учет численности с воздуха позволил получить более точные данные. Традиционно зимние маршрутные учеты ведутся также по следам животных и птиц.

 

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