"Перепись" диких животных продлится в Нижегородской области до конца февраля Общество

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

"Перепись" диких животных продлится в Нижегородской области до конца февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 27 января 2018 года.

Согласно информации, традиционно зимние маршрутные учеты ведутся по следам. "Для того, чтобы добывать зверей без ущерба для популяции, проводятся учетные работы. Основным видом учетных работ является зимний маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих животных", - сообщил консультант регионального комитета госохотнадзора Дмитрий Курочкин.

В первый день учетчик затирает следы, для того чтобы учитывать только новые, которые появились за сутки. Один маршрут может быть протяженностью от 5 до 15 км. При обработке материалов, в соответствии с методическими указаниями минприроды России, осуществляется перерасчет количества следов в количество животных на исследуемой территории.

Дмитрий Курочкин пояснил, что учет проводится по заранее определенным учетным маршрутам с записью на спутниковый навигатор. В области проводится более десяти видов учетов численности охотничьих ресурсов. ЗМУ в 2018 году проходит с 15 января по 28 февраля. Запланировано пройти более 1 200 маршрутов общей протяженностью около 13 тысяч км.

К проведению зимних учетов привлекаются штатные работники комитета госохотнадзора, специалисты охотпользователей, опытные охотники, хорошо разбирающиеся в следах животных, всего более 600 человек.

Результаты учетов используются для оценки состояния популяции каждого вида охотничьих ресурсов, нормирования добычи, принятия решения о запрете или переносе сроков охоты, а также для организации воспроизводственных участков, на которых охота запрещена.