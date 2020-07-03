Доставка продуктов: как вернуть деньги за недостающий товар? Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доставка готовых блюд и наборов продуктов в последнее время стала очень популярной. Роскачество рассказало, как вести себя в некоторых ситуациях, связанных с этой сферой услуг.

Так покупатели заказывают что-то онлайн, оплачивают сразу, а курьер привозит не все товары по списку. Возможно, их забыли положить или товары временно отсутствовали. Продавец обещает вернуть деньги, но не делает этого в срок. Зачастую, техподдержка игнорирует жалобы и претензии.

Чтобы решить проблему, нужно помнить следующее:

- При получении товаров необходимо сверить комплектность в присутствии курьера. А именно - наименования, количество, вес по накладной или товарному чеку. Также можно прибегнуть к видеофиксации - снять на видео чек, курьера и продукты, которые вы достаете из пакета.

"Курьер отказывается участвовать в "досмотре", торопится получить вашу подпись и побыстрее уйти? Целесообразнее отказаться от получения заказа. Если вы отпустите курьера и только потом начнете сверку доставленных товаров, доказать отсутствие или недовес той или иной позиции по вине магазина курьера будет проблематично", - пояснил заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.

- Если вы обнаружили, что какого-то товара нет, вам нужно написать об этом продавцу. О возврате денежной разницы (между полной оплатой и суммой доставленных продуктов) необходимо написать на сайте, приложив файлы фото- и видеофиксации доставки и комплектности, а также отметку курьера о несоответствии комплектности по доставленному заказу.

В Роскачестве отметили, что крупные онлайн-магазины и сети ресторанов оперативно реагируют и решают проблемы.

- При трудностях, связанных с заказом на сайте-агрегаторе, обращаться с жалобой нужно на тот сайт, который предоставил потребителю услугу по выбору блюд (продуктов) и получил деньги.

- Если деньги на ваш счет не поступили, а сообщения продавцу или посреднику остаются без ответа, Роскачество советует обращаться в Роспотребнадзор, суд или полицию. Роспотребнадзор: проведет проверку и примет меры в защиту прав потребителя, в частности это может быть административная мера – штраф и предписание устранить нарушение, то есть вернуть деньги потребителю.

Суд: стоит подать иск, если помимо понесенных расходов вы планируете взыскивать дополнительные средства (компенсации за дополнительно потраченные деньги, вплоть до компенсации морального вреда).

"Существует риск сделать заказ на мошенническом сайте, который и не доставляет товары, и не возвращает средства. Если налицо умысел на хищение, это компетенция органов полиции. Поэтому необходимо подать заявление о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые, вводя вас в заблуждение, под видом продажи товаров похитили ваши деньги", - добавил Александр Борисов.

Полиция: если произошло хищение средств и на протяжении длительного времени агрегатор даже не ведет диалога о возврате.

Напомним, новый способ обмана при заказе пиццы начали практиковать в Нижнем Новгороде.