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Происшествия

Нижегородцев предупреждают о возникновении ЧС из-за жары

06 июля 2020 12:09  [122] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аномальной жары, которая ожидается на предстоящей неделе.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 6 по 9 июля в Нижнем Новгороде и области ожидается 34-градусная жара.

Именно жаркая погода и может стать причиной чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением количества природных пожаров и распространением огня на населенные пункты.

Напомним, что погода всей предстоящей недели будет для жителей Нижнего Новгорода аномально жаркой и иногда сопровождаться дождями. Но во второй половине недели ожидаются небольшие дожди, которые принесут небольшую прохладу лишь к субботе.

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