"Завершается выбор общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году", - Глеб Никитин Общество

Более 80 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Уже завтра мы подведем итоги рейтингового голосования. У тех, кто еще не проголосовали, есть возможность это сделать. Необходимо зайти на сайт golosza.ru и зарегистрироваться. Процесс голосования занимает меньше минуты. Возможно, именно от вашего голоса будет зависеть, какой парк, сквер или улицу благоустроят в следующем году", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что рейтинговое голосование проходит в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля 2020 года в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Всего в перечень вошло 132 объекта, 62 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 - в Нижегородской области.

Принять участие в голосовании по поводу выбора объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.

В Нижнем Новгороде Автозаводский район показал наибольшую активность в ходе онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства.