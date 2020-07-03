Еще два района Нижнего Новгорода приближаются к тысячной отметке по COVID-19 Общество

Еще два района Нижнего Новгорода приближаются к тысячной отметке по заболевшим коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 6 июля в Нижнем Новгороде лидером по числу инфицированных является Автозаводский район. Там на сегодняшний день зарегистрировано 2 045 заболевших COVID-19, это на 32 человека больше, чем днем ранее.

Далее следует Ленинский район, где проживает 1 461 заболевший (рост за сутки на 19 случаев) и Канавинский район с 1 401 заболевшим (рост на два случая).

Согласно статистике на сегодняшний день в Сормовском и Советском районе число заболевших приближается к тысячной отметке.

В частности, в Сормовском районе зарегистрировано 997 инфицированных COVID-19 (рост за сутки на 14 случаев), в Советском – 963 (на 25 заболевших больше).

В Московском районе, по данным на 6 июля, проживает 864 заболевших (рост на шесть случаев), в Нижегородском – 812 (на пять случаев больше), в Приокском – 490 (рост на четыре случая).

Напомним, что по данным на 6 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 18 826 человек, причем 212 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.