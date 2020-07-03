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Общество

Обнародована новая информация о заболевших коронавирусом нижегородцах

06 июля 2020 11:16  [103] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 212 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 18 826 человек. Вчера было зарегистрировано 217 новых случаев заболевания.

По данным на 6 июля 4,6 тысячи заразившихся COVID-19 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 1,5 тысячи человек пребывают в больницах, 234 человека находятся в обсерваторах.

При этом уже 12 360 жителей Нижегородской области, т.е. около 65,6% от общего числа пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, уже здоровы.

В настоящее время в Нижегородской области 428 221 человек сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,3% и составил 13 370 человек на 100 тысяч населения.

За последние сутки тесты сдали 5 349 жителей региона, а в среднем за неделю охват составил 206,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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