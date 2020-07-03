"Транснефть-Верхняя Волга" обеспечивает надежную работу производственных объектов в жаркую погоду Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" осуществляет непрерывный контроль пожарной безопасности объектов нефтепроводного комплекса в регионах деятельности в жаркую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Постановлениями правительств шести регионов, где расположены производственные объекты предприятия, действует особый противопожарный режим. В Московской, Тульской, Нижегородской, Владимирской, Рязанской областях установлены повышенные требования к соблюдению пожарной безопасности, вводятся запреты на выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям. В Нижегородской области полностью 4 класс пожароопасности установлен в Арзамасе, частично – в Выксе, Лысковском м.о. и Арзамасском районе.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в центральной части России сохранится жаркая и засушливая погода. Работники АО "Транснефть-Верхняя Волга" заблаговременно подготовили производственные объекты к прохождению пожароопасного периода. В целях недопущения вероятности возникновения технологических нарушений был реализован комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на подготовку и обеспечение надежной работы оборудования.

На всех объектах дополнительно проверена работоспособность сетей противопожарного водоснабжения, гидрантов, устройств противопожарной автоматики. Производятся внеплановые инженерные осмотры охранных зон трасс нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Повышенное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности энергооборудования, складских комплексов, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

В целях отработки взаимодействия, а также для обеспечения оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации проведены совместные тренировки персонала АО "Транснефть-Верхняя Волга" и территориальных подразделений МЧС России.

С мая по июнь 2020 года в охранных зонах линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО "Транснефть-Верхняя Волга" зафиксировано и потушено 39 случаев загорания сухой травы на общей площади свыше 32 га.

АО "Транснефть-Верхняя Волга" обращает внимание на необходимость соблюдать правила поведения вблизи объектов нефтепроводного комплекса и напоминает: в пределах охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов категорически запрещается сжигать сухую траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, разводить костры, бросать горящие спички и окурки, устраивать автостоянки, складировать материалы, оборудование, устраивать свалки, а также пилить и вырубать деревья.