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Общество

Заключен контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха"

06 июля 2020 16:55  [429] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" заключило с ООО "Лига" контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта городской администрации.

Речь идет о детском саде на 320 мест. Стоимость контракта составила 313 млн рублей – это средства федерального, областного и городского бюджетов.

В данном ЖК планируется строительство еще одного детского сада на 280 мест и школы на 1 225 мест. Они будут включены в заявку Нижегородской области на субсидирование в 2021 году.

Ранее сообщалось, что земельные участки для этих объектов стали собственностью Нижнего Новгорода в середине 2019 года.

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