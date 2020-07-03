Заключен контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" заключило с ООО "Лига" контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта городской администрации.

Речь идет о детском саде на 320 мест. Стоимость контракта составила 313 млн рублей – это средства федерального, областного и городского бюджетов.

В данном ЖК планируется строительство еще одного детского сада на 280 мест и школы на 1 225 мест. Они будут включены в заявку Нижегородской области на субсидирование в 2021 году.

Ранее сообщалось, что земельные участки для этих объектов стали собственностью Нижнего Новгорода в середине 2019 года.