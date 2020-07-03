Заключен контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха"

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"Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" заключило с ООО "Лига" контракт на строительство детсада в ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта городской администрации.
Речь идет о детском саде на 320 мест. Стоимость контракта составила 313 млн рублей – это средства федерального, областного и городского бюджетов.
В данном ЖК планируется строительство еще одного детского сада на 280 мест и школы на 1 225 мест. Они будут включены в заявку Нижегородской области на субсидирование в 2021 году.
Ранее сообщалось, что земельные участки для этих объектов стали собственностью Нижнего Новгорода в середине 2019 года.
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