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Общество

Почти 3,5 тысячи участников ЕГЭ сдают сегодня русский язык в Нижнем Новгороде

06 июля 2020 17:59  [37] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Почти 3,5 тысячи участников ЕГЭ сдают сегодня русский язык в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участниками экзамена стали выпускники школ 2020 года, выпускники прошлых лет, а также выпускники учреждений среднего профессионального образования. Предмет стал самым массовым экзаменом, который участники ЕГЭ сдают в этом году.

Сдача экзамена по русскому языку проходит в течение двух дней. Сегодня к приёму участников экзамена готовы 27 пунктов на базе школ и девять пунктов на дому. Завтра русский будут сдавать 2 715 человек. Для безопасности всех участников ЕГЭ в аудиториях находятся не более 12 человек, работает рециркулятор воздуха, в необходимом количестве имеются средства индивидуальной защиты.

Напомним, что русский язык для сдачи ЕГЭ выбрало наибольшее количество школьников Нижегородской области. Этот экзамен в регионе в текущем году будут сдавать 12 700 выпускников. Профильную математику выбрали 8 тысяч человек, обществознание – 6 644 человека, физику – 3 606.

Всего дети сдают 13 предметов. По каждому предмету - одна попытка. В ЕГЭ примут участие 13 376 юных жителей области, в том числе в Нижнем Новгороде - 5 344 выпускника.

Основной период ЕГЭ начался 3 июля. В этот день прошли экзамены по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня - 6 и 7 июля. 10 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля - по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля – по устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам (24-25 июля) и дополнительный период с 3 по 8 августа.

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