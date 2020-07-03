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Происшествия

МЧС объяснило, с чем нижегородцы перепутали падение самолета под Дзержинском

06 июля 2020 20:53  [65] Происшествия

Фото: ГУ МЧС

ГУ МЧС России по Нижегородской области рассказало, что произошло 6 июля под Дзержинском, когда очевидцы увидели столб дыма и подумали, что около Игумновского шоссе потерпел крушение легкомоторный самолет.

Напомним, что в МЧС от очевидца поступило соответствующее сообщение сегодня в 16:38. Позвонивший сказал, что видел падение самолета и, возможно, это был АН-2. В то же время пользователи соцсети публиковали видео, на котором вдалеке над лесополосой видны клубы черного дыма. "Нижегородское шоссе, очень сильный взрыв, черный дым и гул", - написал один из авторов подобного поста.

Однако прибыв на место предполагаемого места происшествия, сотрудники МЧС, а также транспортной прокуратуры, ни воздушного судна, ни сопутствующих разрушений не обнаружили.

Позже выяснилось, что в указанном месте произошла разгерметизация газопровода с последующим выходом газа без возгорания. Как пояснили в МЧС, газопровод находится в отдалении от населенных пунктов. Угрозы для жителей происшествие не представляет. Случившееся на потребителей газа не повлияло, добавили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают 27 представителей экстренных служб и восемь единиц техники.

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